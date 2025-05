Cauchemar en cuisine US L'ouragan Adèle

Diffusé le 01/04/2012

En plein cœur du New Jersey, Gordon Ramsay découvre le « Flamango's », un restaurant au décor exotique inspiré de la Floride. Bill et sa femme Adèle ont ouvert cet établissement avec leur fille de 42 ans, Cheryl, qui vit toujours chez eux ! Adèle est un vrai personnage : autoritaire et despotique, elle n'aime pas ses employés, elle parle mal aux clients, elle ne fait pas confiance à son chef et elle est excédée par Gordon Ramsay ! C'est la première fois qu'un propriétaire n'apprécie pas le changement de son restaurant. Une cause perdue ?