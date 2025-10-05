Cauchemar en cuisine US La Galleria 33 (1/2)

Diffusé le 11/09/2013

Gordon Ramsay se rend au nord de Boston, pour tenter de sauver la « Galleria 33 », un restaurant italien tenu par deux sœurs que tout oppose. Lisa fuit les problèmes et Rita est une vraie boule de nerfs. Ensemble, elles négligent les règles les plus basiques : elles boivent, fument, hurlent devant les clients et critiquent le personnel. En cuisine, aucune règle d'hygiène n'est respectée et les plats sont répugnants. Gordon parviendra-t-il à sauver ce restaurant ou les sœurs infernales refuseront-elles son aide en lui montrant la porte ?