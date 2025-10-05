Cauchemar en cuisine US La Galleria 33 (2/2)

Diffusé le 11/09/2013

La « Galleria 33 » était le rêve de deux sœurs, Lisa et Rita, qui ont grandi dans les cuisines de leurs parents. Mais dès le début, leur affaire a tourné à la catastrophe financière. Il a fallu peu de temps à Gordon pour identifier les problèmes : les propriétaires n'assument pas leurs responsabilités, le personnel n'obéit plus et la cuisine est infâme. Le chef Douglas va même commettre l'irréparable sous les yeux de Gordon ! Face aux critiques, Rita réagit à peine et Lisa refuse d'admettre la vérité. La seule solution de Gordon : l'ultimatum...