Cauchemar en cuisine US Le Bask 46

Diffusé le 15/01/2024

Gordon Ramsay vient en aide à un couple qui vient d’ouvrir un bistrot-gastronomique dans le New Jersey, qui est déjà en difficulté. Le chef est une forte tête ; il est surpayé et ne se montre pas à la hauteur. Gordon va élaborer un nouveau système et un menu plus restreint pour aider le restaurant à repartir du bon pied.