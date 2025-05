Cauchemar en cuisine US Le Bella Luna

Diffusé le 17/11/2014

Rosario Scollo et ses deux fils ont quitté New York il y a 3 ans pour s'installer à Easton, en Pennsylvanie, et ouvrir un restaurant Italien. Rosario a acheté le « Bella Luna » pour réaliser le rêve de son fils Gianfranco, qui souhaitait devenir chef. Maurizio, son autre fils, s'occupe de la gestion. Mais malgré tous ses efforts, le restaurant ne marche pas. Le menu est trop vaste, les plats sont mal cuits et mal assaisonnés, la décoration est déprimante et Rosario est complétement désorganisée. La propriétaire affirme que tous les ingrédients sont frais mais Gordon ne tarde pas à découvrir que c'est faux en dégustant des moules surgelées...