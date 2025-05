Cauchemar en cuisine US Le Diwan

Lire la vidéo

Diffusé le 11/03/2024

Le Diwan est un restaurant indien en perte de vitesse. Bobby, à la fois propriétaire et chef, ne parvient pas à passer le relais à une équipe pourtant qualifiée. Après plus de 30 ans en cuisine, il approche de la retraite et n’a pas réussi à moderniser son établissement, malgré de nombreuses idées qui n’ont fait que semer la confusion.