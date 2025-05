Cauchemar en cuisine US Le In The Drink

Diffusé le 22/01/2024

Gordon Ramsay a été appelé à l'aide par le personnel d'un restaurant du New Jersey, le In The Drink. Bien qu'il soit situé dans un environnement idéal, un des golfs les plus fréquentés de l'État, l'établissement est géré en dépit du bon sens par son propriétaire et les dettes s'accumulent. Gordon parviendra-t-il à lui faire entendre raison ?