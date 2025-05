Cauchemar en cuisine US Le Juicy Box

Diffusé le 05/02/2024

Gordon Ramsay s’attaque à la transformation d’un restaurant et bar à jus haïtien, situé dans le quartier de Brooklyn à New York. Ce restaurant familial semble avoir perdu de son âme et le gérant confond lieu de vie et espace de travail. L’héritage familial et l’avenir du restaurant sont en jeu.