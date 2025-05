Cauchemar en cuisine US Le Kati Allo

Lire la vidéo

Diffusé le 16/07/2014

Gordon Ramsay vient en aide au « Kati Allo », un restaurant grec situé dans le Queens, à New York. Manny et Christine, les propriétaires, sont sur le point de divorcer. Manny a acheté ce restaurant il y a 13 ans sur un coup de tête, en allant chez le coiffeur ! Evelyn, une de leurs filles, travaille comme serveuse une fois par semaine mais le couple croule sous les dettes. Après un repas gras et insipide, Gordon inspecte les cuisines. Il tombe sur des plateaux de nourriture moisie, des bocaux qui ont plus de dix ans, et un seau rempli d'une sauce infâme ! Gordon a une double mission : sauver un restaurant et un mariage en crise...