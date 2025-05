Cauchemar en cuisine US Le Love Bites

Lire la vidéo

Diffusé le 12/02/2024

La petite ville de Saugerties, dans l’État de New York, abrite un restaurant tenu par le couple Tess et Chris depuis 6 ans, mais aujourd’hui rien ne va plus. Depuis un an, Chris officie en cuisine et son stress rejaillit sur son entourage et nuit à la qualité des plats. Pour sauver l’établissement, le chef Ramsay va devoir faire prendre conscience à Chris de son comportement toxique.