Cauchemar en cuisine US Maki du dragon

Lire la vidéo

Diffusé le 08/04/2012

Gordon Ramsay vole au secours du restaurant californien « Sushi Ko ». Akira, le patron est un homme brisé. Ce chef talentueux, qui a appris l'art des sushis au Japon, n'est plus que l'ombre de lui-même et il entraine sa famille dans sa chute. Le constat de Gordon est loin d'être réjouissant : le frigo est en panne depuis quatre mois, le poisson est surgelé et la pizza aux sushis est une abomination ! Des plats infects, une famille brisée et des problèmes sanitaires : Gordon va sortir le grand jeu pour redresser la situation...