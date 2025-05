Cauchemar en cuisine US Le massacre de la Saint-Valentin

Lire la vidéo

Diffusé le 02/03/2012

Au cœur d'une charmante bourgade du New Jersey, Gordon Ramsay découvre un lieu d'épouvante. Le « Hanna & Mason's » est un petit bistrot français racheté par deux anciens employés : Chris le passionné et Bryan le fainéant. Gordon arrive le soir de la Saint-Valentin et c'est la déception. Tout est infecte et les clients sont furieux. La cuisine est tellement répugnante que le bouillonnant chef écossais décide de fermer le restaurant en plein dîner ! Gordon élabore une carte simple et fraîche à base de soupes et salades. Et ça marche !