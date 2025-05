Cauchemar en cuisine US Le Max's

Diffusé le 04/03/2024

Jennifer dirige une affaire vieille de 95 ans et aimerait pouvoir fêter les 100 ans. Mais au Max’s Bar and Grill, rien ne va plus : les célèbres hot-dogs qui ont fait toute sa réputation sont devenus immangeables, les clients se font rares et Jake, le gérant de cuisine, n’a plus le feu sacré. Gordon Ramsay pourra-t-il sauver le restaurant de la faillite ?