Cauchemar en cuisine US Le Pantaleone

Lire la vidéo

Diffusé le 25/06/2014

À Denver, Pete, le propriétaire du « Pantaleone », clame haut et fort que sa pizza est la meilleure de la ville ! Gordon Ramsay va rapidement découvrir que c'est loin d'être le cas. Lors de son ouverture, en 1985, les critiques étaient bonnes et le « Pantaleone » avait une excellente réputation. Aujourd'hui, le restaurant est en déclin. Gordon décide de tester la fameuse pizza qui fait la fierté de Pete. Son verdict est sans appel : elle est grosse, grasse et il y a beaucoup trop de pate ! La nourriture est indigeste, l'atmosphère est froide et la décoration est démodée. Gordon réussira-t-il à redorer le blason du « Pantaleone » ?