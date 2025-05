Cauchemar en cuisine US Le Zanya's Flaming Grill (1/2)

Diffusé le 30/07/2014

Gordon Ramsay se rend à Redondo Beach, dans le sud de la Californie, pour aider un restaurant méditerranéen en crise. Le « Zanya's Flaming Grill » est dirigé par Faye et sa nièce Brenda. Mais les deux associées se détestent et sont incapable de travailler ensemble. Faye se plaint d'assumer seule la lourde charge du restaurant et Brenda reproche à sa tante de la mettre à l'écart. Le restaurant compte deux employés, Amel et Vanessa et la présence de Mark, le fils de Faye, complique l'imbroglio familial. Gordon teste les plats, qui se révèlent gras et insipides. Le chef est face à une situation délicate...