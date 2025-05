Cauchemar en cuisine US Le Zanya's Flaming Grill (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 30/07/2014

Gordon tente de sauver le « Zanya's Flaming Grill », une affaire familiale ruinée par les tensions. Après un repas décevant, le chef constate que la nourriture n'est pas le seul problème. Faye est aux commandes et refuse systématiquement l'aide qui lui est proposée. Gordon décide alors de confier les rênes du restaurant à Brenda, Amel et Mark pendant une journée. Cette expérience est une véritable réussite ! Une fois les relations apaisées, le « Zanya's Flaming Grill » est prêt pour un nouveau départ avec des plats frais, une énergie positive en cuisine et une nouvelle décoration qui colle à l'esprit californien !