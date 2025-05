Cauchemar en cuisine US Love therapy

Diffusé le 15/01/2012

À Brooklyn, Kata et Marcelo ont réalisé leur rêve : ouvrir un restaurant cubain. Mais le « Mojito » ressemble plus à la scène d'un soap opéra ! Au départ, les propriétaires bichonnaient leur restaurant mais le couple se déchire et le personnel subit la situation. Après un déjeuner épouvantable, Gordon fait un point avec le chef. Kata et Marcelo ont perdu la passion qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre mais Gordon veut vérifier s'ils aiment toujours leur métier. Parviendra-t-il à sauver un couple et un restaurant en crise ?