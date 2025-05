Cauchemar en cuisine US Miami chef

Diffusé le 15/04/2012

En plein cœur de la Floride, Gordon Ramsay tombe sur un restaurant de spécialités danoises, le « Fleming ». L'établissement a connu son heure de gloire mais cette époque est révolue ! Dans ce restaurant atypique, le chef est cubain et la clientèle est plus que vieillissante. Le propriétaire, Andy, est allergique au changement : la carte n'a pas été modifiée depuis 25 ans et la décoration est totalement démodée ! Les petits ajustements ne suffiront pas. Pour sauver le « Fleming », Gordon va devoir tout reprendre à zéro...