Cauchemar en cuisine US Monsieur muscle aux fourneaux

Diffusé le 05/03/2012

Gordon Ramsay met le cap sur St. Clair Shores, une station balnéaire du Michigan. Le « Jack's » a été racheté par Bill, Scott et Tammer, trois amis culturistes qui souhaitaient se reconvertir. Mais comme leur restaurant de poissons et fruits de mer ne propose que des produits congelés, le succès n'est pas au rendez-vous ! La cuisine est calamiteuse et le chef n'a aucune autorité. La mission de Gordon : redorer le blason de l'établissement avec une nouvelle carte, un nouveau décor... et le meilleur fish & chip's de tout le Michigan !