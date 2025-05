Cauchemar en cuisine US Restaurant sur le grill

Diffusé le 22/01/2012

Gordon Ramsay se rend dans un restaurant new-yorkais à la réputation douteuse : le « PJ Steakhouse ». Les propriétaires, Joe et Madalyn, ont fait carrière dans le bâtiment. Dévastés par la perte du frère de Joe, PJ, ils ont décidé d'investir dans un restaurant de grillades alors qu'ils ne connaissent rien à la restauration ! Joe passe plus de temps au bar qu'aux fourneaux et la cuisine est dirigée par un chef arrogant, qui ne se remet pas du tout en question. Gordon réussira-t-il à sauver ce restaurant au bord de la crise de nerfs ?