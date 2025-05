Cauchemar en cuisine US Retour au Amy's Baking Company

Lire la vidéo

Diffusé le 02/07/2014

Gordon Ramsay retourne au « Amy's Baking Company », le seul restaurant qui lui a résisté ! Les propriétaires, Amy et Samy Bouzaglo, l'avaient en effet poussé à bout et Gordon avait décidé de jeter l'éponge. Une première dans l'histoire de l'émission. Après la diffusion de l'émission, une véritable tempête médiatique s'est abattue sur Amy et Samy, des propriétaires hystériques qui hurlaient après les clients, servaient de la nourriture froide mais n'acceptaient aucune critique. La journaliste Ana Garcia se rend à Scottsdale pour voir ce qui s'est passé depuis. Dans cet épisode spécial, Gordon revient sur son expérience !