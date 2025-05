Cauchemar en cuisine US Spanish Pavillion

Diffusé le 15/04/2012

Gordon part à la rescousse du « Spanish Pavillion », un restaurant situé dans le New Jersey. Les propriétaires, Jerry et Michael, sont deux frères qui se détestent. L'affaire familiale est au bord du naufrage. Après un déjeuner catastrophique, Gordon découvre un homard mort dans l'aquarium de la salle principale et des pigeons dans les cuisines ! Les serveurs ressemblent à des croque-morts, le chef est démotivé et le personnel est proche de la mutinerie. Gordon va devoir lutter contre vents et marées pour redresser le cap...