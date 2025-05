Cauchemar en cuisine US Titanic en cuisine

Diffusé le 29/01/2012

Gordon Ramsay se rend à Ridgewood dans le New Jersey pour aider un propriétaire stressé et désemparé. Ancien chef étoilé de Manhattan, Paul Bazzini a ouvert son propre restaurant, le « Bazzini » mais il ne s'en sort plus. Entre la gestion des commandes, des stocks et des cuisines, Paul est dépassé et il se trouve toujours des excuses... Le personnel subit ses colères, sa femme craque et les clients sont excédés d'attendre. Paul souffre de la situation et fait appel à Gordon Ramsay pour l'aider à faire tourner son restaurant...