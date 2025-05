Cauchemar en cuisine US Tout doit disparaître !

Diffusé le 25/03/2012

Gordon Ramsay se rend à La Grange, une banlieue de Chicago, pour aider le « Café 36 », un restaurant gastronomique d'inspiration française. Les propriétaires, Terry et Carol, ont réalisé leur rêve en rachetant cet établissement. Ils sont plein de bonne volonté mais le problème vient du chef, Pinto, qui se permet toutes sortes d'expérimentations. Il cuisine des produits avariés et a une notion de l'hygiène assez relative ! Entre un chef incompétent, un second de cuisine intrigant et un serveur insolent, Gordon va avoir du travail...