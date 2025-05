Cauchemar en cuisine Allas-les-Mines (2/2)

Lire la vidéo

Le chef Philippe Etchebest se rend à Allas-les-Mines en Dordogne pour intervenir dans le restaurant de Béatrice et Christian. Propriétaires de l'établissement depuis quelques mois, ils sont dans une situation très critique, les clients ne se bousculent pas et les dettes s’accumulent… Dès son arrivée, Philippe Etchebest a été surpris par ce couple haut en couleur : le restaurant étant fermé, le patron est venu l’accueillir en chaussons ! Et ce n’était que le début : les lacunes du couple sont telles que, pour la première fois dans l’émission, le chef va assister à une véritable mutinerie des clients ! Malgré cela, Philippe Etchebest va tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui se passe dans cet établissement et venir en aide au couple.