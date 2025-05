Cauchemar en cuisine Antibes (1/2)

À Antibes, dans les Alpes-Maritimes, Romain et Thomas, deux amis d'enfance, ont demandé au Chef Philippe Etchebest d'intervenir pour les aider à sauver leur restaurant. Ces deux jeunes trentenaires sont les gérants d'une brasserie située en plein centre-ville et, malgré un emplacement idéal, ils sont criblés de dettes et n'ont plus que quelques mois devant eux. La situation est d'autant plus grave que les deux jeunes hommes sont pourtant très expérimentés : Romain a même été chef d'un restaurant étoilé pendant plusieurs années. Philippe Etchebest va donc devoir venir en aide à des cuisiniers qui ont fait leurs armes dans la haute gastronomie mais qui pourtant enchaînent les problèmes. Paille de fer dans les assiettes, service déplorable, mauvaise gestion des stocks : leur situation aujourd'hui laisse grandement à désirer.