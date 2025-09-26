Cauchemar en cuisine Bertholène (1/2)

Diffusé le 26/09/2025

Philippe Etchebest se rend à Bertholène, une jolie petite commune située à quelques kilomètres de Rodez dans l’Aveyron. C’est Marie, cheffe de cuisine, qui a fait appel à lui. Elle travaille avec son fils Emmanuel, qui a repris le seul restaurant du village il y a 6 ans. Si à leurs débuts l’affaire fonctionnait bien, aujourd’hui les clients ont déserté l’établissement et la situation est catastrophique. Les premières impressions sont souvent cruciales et, dès son arrivée, le chef a été surpris par l’état des lieux : souris morte devant l’entrée, toilettes à la turc, murs de la salle délabrés, tout laisse à désirer. Mais surtout, quelques heures après son arrivée, Philippe Etchebest va faire une découverte qui risque de remettre en question l’avenir du restaurant…