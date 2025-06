Cauchemar en cuisine Besançon (2/2)

Lire la vidéo

C'est à Besançon, dans le Doubs, que Julien a fait appel au chef Etchebest pour venir en aide à son père Tony, patron d'un restaurant italien. Dans cet établissement à la dérive, la communication est totalement rompue entre Tony le patron, Bastien l'apprenti-cuisinier et Julien qui officie en salle. Entre une cuisine douteuse, un patron acariâtre, qui fume dans son bureau en plein service, et une organisation approximative, le laxisme a clairement pris le pouvoir au restaurant ! Et, face au caractère bien trempé de Tony, Julien et Bastien commencent à sérieusement baisser les bras : cette affaire est au bord de l'implosion ! Philippe Etchebest va donc devoir relever un défi de taille : affronter un chef d'entreprise au tempérament de feu et des employés démotivés, prêts à quitter le navire. Tony, Julien et Bastien vont devoir réagir ensemble sinon, c'est sûr, le restaurant fermera définitivement ses portes.