Cauchemar en cuisine Beussent (2/2)

Philippe Etchebest se rend à Beussent, dans un restaurant du Pas-de-Calais tenu par Betty et Romain. Comme souvent, il découvre une multitude de problèmes : organisation défaillante, plats sans saveur, hygiène insuffisante… Mais, fait exceptionnel, un incident va cette fois pousser le chef à bout. La situation dégénère à tel point qu’en plein service, Philippe Etchebest décide de quitter l’établissement. Un épisode sous haute tension ! Parviendra-t-il malgré tout à aider Betty et Romain ? Réussira-t-il à sauver leur restaurant ?