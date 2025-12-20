Cauchemar en cuisine Bon-Encontre (1/2)

Philippe Etchebest se rend à Bon-Encontre dans le Lot-et-Garonne pour venir en aide à Levana et Olivier. Pour une fois, ce ne sont pas les restaurateurs qui ont fait appel au chef mais les habitants du village. Ils veulent à tout prix aider ce couple qui a repris le seul restaurant de la commune il y seulement 2 ans car, en dehors de quelques habitués, la plupart des clients ont déserté l’établissement… Dès son arrivée, le chef a été mis dans l’ambiance : les propriétaires lui donnent le sentiment d’avoir complètement lâché prise et le restaurant est un véritable capharnaüm ! Malgré tous les problèmes que Levana et Olivier peuvent rencontrer, le chef a face à lui un couple soudé, qui traverse toutes les épreuves pour le meilleur et surtout pour le pire ! Mais derrière ce lien qui les unit, le chef va rapidement se rendre compte d’un énorme problème qui plonge aujourd’hui Levana et Olivier vers la faillite…