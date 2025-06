Cauchemar en cuisine Bourg-Lès-Valence (2/2)

Le chef Etchebest vient en aide à Stéphanie et Julien. Ce couple a repris un restaurant il y a seulement 7 mois mais Stéphanie et Julien sont aujourd’hui dans une situation désastreuse qui affecte tout le monde, y compris leurs enfants. Il y a donc urgence à intervenir. En les observant, le chef est, comme d’habitude, rapidement confronté à un manque de professionnalisme flagrant ! Face à cette situation et une ambiance particulièrement tendues, le chef est même dans l’obligation d’arrêter le tournage avant le début du deuxième service. Que se passe-t-il dans cet établissement ? Philippe Etchebest va-t-il pouvoir aller au bout de sa mission et leur venir en aide ?