Cauchemar en cuisine Brive-la-Gaillarde (1/2)

Philippe Etchebest se rend à Brive-la-Gaillarde pour venir en aide à Amina, restauratrice depuis 35 ans. Si pendant des années son restaurant a été un succès, aujourd'hui Amina est complètement dépassée et son établissement est passé de 200 couverts par jour à... 2 ! Le chef va découvrir un laisser-aller incroyable et l'une des cuisines les plus grasses qu'il ait jamais vues, l'obligeant même à s'équiper pour inspecter les lieux ! Et ce n'est que le début : tensions permanentes, équipe au bord de la rupture... Le chaos règne en salle comme en cuisine. Mais derrière les erreurs et le découragement, le chef Etchebest va aussi découvrir une femme au parcours bouleversant, qui va le laisser sans voix, entre choc et émotion.