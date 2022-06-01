Cauchemar en cuisine Brive-la-Gaillarde / Langeron / Sarlat-la-Canéda (1/2)

Chargement

Philippe Etchebest retourne dans trois restaurants qu'il avait aidés quelques mois plus tôt : chez Amina à Brive-la-Gaillarde, chez Aline et Luc à Langeron et chez Neeta et Rakesh à Sarlat-la-Canéda. Son objectif : vérifier, sans filtre, si ses conseils ont réellement été appliqués et comment se portent les restaurants qu'il avait choisi de sauver ! Pour observer les restaurateurs au plus près de la réalité, le chef emploie les grands moyens : à Sarlat-la-Canéda, il se grime pour intégrer incognito une équipe de sosies... du chef Etchebest ; chez Aline et Luc, il intervient en caméra cachée, entouré de complices. Alors, que va-t-il découvrir ? Ses conseils ont-ils été suivis ? Comment vont les établissements aujourd'hui ? Et surtout, le chef parviendra-t-il à rester incognito ou sera-t-il démasqué ? Un retour sous haute tension, riche en révélations.