Cauchemar en cuisine Carnoux-en-Provence (1/2)

C'est à Carnoux-en-Provence que Sandrine a fait appel à Philippe Etchebest pour venir en aide au restaurant de son patron, Alexandre. Et pour une fois, tout avait bien commencé dans cet établissement : le chef avait été agréablement surpris par un concept culinaire intéressant et très innovant ! Malheureusement, la douche froide est rapidement tombée et il a rapidement déchanté : que ce soit en salle ou en cuisine, c'était un grand n'importe quoi. Entre coups de gueules et produits moisis dans les frigos, Sandrine et Alexandre se rejettent la faute l'un sur l'autre, dans une ambiance électrique ! S'ils continuent comme ça, c'est la fermeture assurée... Et pour qu'Alexandre et Sandrine prennent conscience de la gravité de la situation, le chef a choisi d'apporter deux nouveaux éléments à son expertise : il a tout d'abord demandé aux clients du premier service de noter leur déjeuner… et cette note, il va la leur révéler pour tenter de créer un électrochoc. En plus de cela, il fait une nouvelle fois appel à l'ancien candidat de Top Chef, Mallory Gabsi, pour les épauler le temps d'un service. À la fin de la semaine, le chef Etchebest va le visionner en compagnie de Sandrine et Alexandre pour décrypter et juger s'ils ont définitivement ou non la capacité de rouvrir leur restaurant.