Cauchemar en cuisine Cavalaire (1/2)

C'est à Cavalaire, dans le Var, que Pascale et Patrick, ensemble depuis 32 ans, ont fait appel au chef Philippe Etchebest ! Propriétaires d'un restaurant en bord de mer qui avait l'habitude de bien fonctionner, depuis quelques années le couple voit sa santé financière se dégrader : aujourd'hui, la situation est alarmante, les factures s'accumulent et les huissiers frappent à la porte. Pourtant entre l'accueil souriant de Pascale et la solide formation de cuisinier de Patrick, ils avaient tout pour réussir ! Mais derrière cette image idyllique, le chef va vite découvrir une autre réalité : plats au look très datés, problèmes de cuisson, desserts ratés, Philippe Etchebest va vite déchanter. Et le chef ne sera pas au bout de ses surprises, rapidement il va découvrir qu'au sein du couple, il n'y a plus aucune communication, dans leur vie comme au travail. Entre Patrick qui se lève à 3h du matin et dort parfois dans sa cuisine, et sa femme Pascale, usée par la situation de leur établissement, le couple semble complètement dépassé. Comme leur établissement, ils sont à bout de souffle : un nouveau défi à relever pour le chef Etchebest.