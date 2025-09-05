Cauchemar en cuisine Chambéry (2/2)

Philippe Etchebest se rend à Chambéry en Savoie dans le restaurant de Christine. C’est Paula, la commerçante d’en face, qui a fait appel à lui. Depuis 3 ans, Christine a repris le plus vieux restaurant de la ville, une véritable institution, mais depuis quelques mois, les clients désertent l’établissement et Paula est très inquiète pour son amie. Le chef va rapidement découvrir que la situation est préoccupante et que rien ne va dans ce restaurant. Christine travaille seule, elle s’occupe de la salle et de la cuisine donc tout est bâclé : le service est lunaire, la présentation des plats et l’hygiène laissent clairement à désirer ! Mais derrière ces problèmes, Philippe Etchebest va se retrouver confronté à l’une des situations les plus difficiles jamais connues dans Cauchemar en cuisine…