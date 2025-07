Cauchemar en cuisine Chambéry / Saint-Astier / Saint-Vrain (1/2)

Le chef Etchebest est de retour dans des établissements dans lesquels il est déjà intervenu : à Chambéry dans le restaurant de Christine, à Saint-Astier chez Patrick, et à Saint-Vrain chez Steve ! Son objectif : découvrir ce que sont devenus les restaurateurs à la suite de son passage. Ont-ils vraiment mis en pratique ses conseils ? Ont-ils vraiment tenu leurs engagements ? Et pour que la surprise soit totale, Philippe Etchebest va user de multiples stratagèmes, jusqu’à transformer son apparence pour devenir complètement incognito ! Comme à chaque fois, le chef va scruter les moindres détails afin de voir si les restaurateurs sont capables de gérer correctement leur établissement… Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cela ne va pas être de tout repos !