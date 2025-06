Cauchemar en cuisine Châtel-Guyon (2/2)

Lire la vidéo

Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Châtel-Guyon, au cœur de l’Auvergne. Damien, le chef de cet établissement, a repris cette institution locale il y a seulement 7 mois avec sa femme Élodie. Un véritable rêve pour ce passionné de cuisine qui souhaitait offrir une meilleure vie à femme et leur fille de 2 ans. Après un bon démarrage, le chiffre d’affaires a commencé à baisser et depuis, c’est la dégringolade. La situation est d’autant plus catastrophique que le couple vient d’être mis en redressement judiciaire. Lors de sa visite, Philippe Etchebest va pouvoir constater par lui-même l’ampleur des dégâts. Manque de professionnalisme, cuisine mal tenue : Damien et Élodie croulent sous les problèmes. Face à un tel un tel constat, une seule question s’impose au chef : qu’est-ce qui a pu leur arriver pour qu’ils tombent aussi bas ? Si le chef veut pouvoir leur venir en aide, il faut absolument qu’il découvre les raisons de ce naufrage. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la tâche va s’avérer plus difficile que prévue…