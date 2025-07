Cauchemar en cuisine Criquebeuf-sur-Seine (2/2)

Le chef Etchebest va intervenir à Criquebeuf-sur-Seine, dans le restaurant de Laurence et David, un établissement qu’ils ont repris il y a cinq ans. Ils sont épaulés par Martine, et tous les trois forment une équipe de choc ! Décoration vétuste, service en tongs : sans surprise, les craintes du chef se sont vite confirmées, et les problèmes se sont enchaînés les uns après les autres, entre viandes servies crues et produits périmés à table ! Évidemment, les propriétaires avaient complètement perdu le contrôle de la situation. Mais si le chef Etchebest veut les aider, il va falloir qu’il comprenne pourquoi ils en sont arrivés à un tel point.