Cauchemar en cuisine Écuisses (2/2)

Chargement

Diffusé le 24/05/2025

C'est à Écuisses, en Bourgogne, qu'Élodie et Allan ont fait appel au chef Philippe Etchebest pour tenter de sauver leur établissement. Parents de 5 enfants, ils ont repris un restaurant de village il y a 4 ans pour s'offrir une nouvelle vie. Alors que tout allait bien les deux premières années, un événement malheureux a tout fait basculer et la situation financière du couple est devenue catastrophique. Aujourd'hui, toute une famille est en danger. Dès son arrivée, Philippe Etchebest va se rendre compte du laisser-aller du couple : le restaurant est dans un état déplorable et les plats cuisinés par Allan sont peu ragoûtants... La situation est si terrible que le chef va douter de ses capacités à les aider pour éviter la fermeture de leur restaurant. Une chose est sûre, ce 50e numéro de « Cauchemar en cuisine » va être plus qu'intense pour Philippe Etchebest qui va devoir relever un énorme défi... Et malgré toutes leurs erreurs, ce couple va littéralement bouleverser le chef.