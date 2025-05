Cauchemar en cuisine Hyères (1/2)

Diffusé le 26/04/2025

C'est à Hyères, dans le Var, que Vanessa a fait appel au chef Etchebest. Vanessa et son conjoint Stéphane ont décidé de reprendre un restaurant, mais depuis l'ouverture, c'est tous les jours le même cauchemar : le restaurant reste désespérément vide… Faute de clients, la situation financière du couple devient très critique, d'autant que Vanessa a investi toutes ses économies dans cette affaire. Leur quotidien est donc extrêmement pesant et de grosses tensions sont apparues dans le couple. Mais entre le manque d'organisation en cuisine de Stéphane, qui a pourtant plus de 20 ans de métier, et l'absence de communication de Vanessa, qui ne voit pas ses propres erreurs, Philippe Etchebest va avoir du pain sur la planche ! Face au comportement de Stéphane, qui refuse d'assumer les problèmes de son établissement, le chef va même se demander si, pour une fois, il ne va pas abandonner l'idée de leur venir en aide...