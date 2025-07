Cauchemar en cuisine La Chapelle-Launay (2/2)

Philippe Etchebest se rend à La Chapelle-Launay, une petite ville de Loire-Atlantique. Il répond à un appel très particulier puisque, pour la première fois, c’est un jeune garçon de 12 ans, Gabriel, qui a fait appel à lui pour venir sauver le restaurant de son père Raphaël. Depuis 5 ans, Raphaël est propriétaire d’un établissement routier mais depuis quelques mois les affaires vont visiblement très mal. Les clients désertent le restaurant et la situation devient préoccupante. Et évidemment les difficultés professionnelles se répercutent sur la vie de famille : le jeune Gabriel semble très affecté de voir son père changer au fil des semaines. Auparavant bon vivant, Raphaël est devenu triste et pour son fils, il a désormais perdu son sourire et n’a plus d’énergie pour partager des moments avec lui. Pourtant le jeune garçon n’a qu’un rêve : retrouver son papa d’avant. Extrêmement touché par les confidences du jeune adolescent, le chef Philippe Etchebest va tenter de sauver ce restaurant mais il n’est pas au bout de ses surprises…