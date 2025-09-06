Cauchemar en cuisine Lesquin (1/2)

C'est à Lesquin, dans les Hauts-de-France, que Marie-Claude, 62 ans, a fait appel au chef Philippe Etchebest pour tenter de l'aider à sauver son restaurant. Depuis 36 ans, son mari Pascal est propriétaire d'un établissement qui, après avoir connu des années de succès, est maintenant au bord de la faillite. Dès son arrivée, le chef a rapidement compris que cette mission allait être compliquée : entre le fort caractère de Marie-Claude et le manque total d'organisation de Pascal en cuisine, le couple de restaurateurs va lui donner du fil à retordre. Coups de gueule, mauvaise foi, frites qui volent en cuisine et cigarettes fumées en salle, Marie-Claude et Pascal vont montrer au chef un visage haut en couleur ! Et pour ne rien arranger, entre eux, les relations sont de plus en plus tendues ! Pourtant s'ils n'arrivent pas à très vite redresser la barre, ce sera non seulement la fin de leur couple mais aussi de leur restaurant…