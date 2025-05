Cauchemar en cuisine Mandelieu-la-Napoule (2/2)

C'est à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, que Margaux, la fille aînée de Pascal et Valérie, deux restaurateurs originaires du nord de la France, a fait appel à Philippe Etchebest. Il y a 7 ans, ses parents ont repris un restaurant alsacien auquel, en bon Ch'tis qui se respectent, Pascal et Valérie, aidés en cuisine par Maxence leur fils de 19 ans, ont apporté leur touche personnelle en incorporant à la carte des plats du Nord... Le chef va donc se confronter à un restaurant ch'ti ET alsacien, situé dans le sud de la France ! Tout un programme ! Mais cette expérience ne sera pas de tout repos pour le chef, car derrière la jovialité apparente de Pascal le patron, se cachent les vrais problèmes du restaurant : une situation financière préoccupante au point que les enfants du couple ont dû s'endetter pour aider leurs parents. Philippe Etchebest va donc être plongé au sein d'une famille au bord de l'explosion ! Entre un patron qui prend tout à la dérision et qui aura tendance à agacer Philippe Etchebest, un fils qui n'accepte pas les reproches et lui tient tête et une mère de famille qui trouve des excuses à tout le monde, le chef va devoir hausser le ton pour tenter de venir en aide à ce restaurant en détresse…