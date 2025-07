Cauchemar en cuisine Mandelieu-la-Napoule / Saint-Quentin (Picardie)

Lire la vidéo

Cette semaine, le chef Philippe Etchebest revient à Mandelieu-la-Napoule dans le restaurant cht'i et alsacien de Pascal et Valérie ! Leur fils Maxence travaillait avec eux en cuisine pour aider ses parents, dont le restaurant était au bord de la faillite. Mais entre le père et le fils, l'ambiance était électrique et, dans cette famille, la mauvaise foi était de mise ! Entre le laxisme de Pascal, qui se voilait la face sur les problèmes de son restaurant, l'égo du fils qui ne voyait pas la piètre qualité des plats qu'il sortait, et Valérie qui, désœuvrée, ne savait plus quoi faire pour sauver son établissement et sa famille, le chef avait eu du fil à retordre pour tenter de redresser la barre !Philippe Etchebest se rendra ensuite à Saint-Quentin (Picardie), où Bruno avait fait appel à lui pour lui venir en aide. Patron d'une entreprise de peinture, il avait acheté son restaurant sur un coup de tête et, au bout de 6 mois, son affaire périclitait. Dans cet établissement, Bruno ne tenait pas son rôle de patron. Sébastien, son chef, avait complètement baissé les bras… tout comme Corentin, le serveur… Bref, Il y avait un véritable laisser aller et aucune communication dans cette équipe. Résultat, ce sont les clients qui trinquaient ! À tel point que le chef avait même été obligé d'arrêter le massacre en plein service !