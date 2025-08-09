Cauchemar en cuisine Marseille (1/2)

Lire la vidéo

C'est à Marseille que le chef Philippe Etchebest va tenter de mener à bien une nouvelle mission. Dans cet établissement au cœur du quartier des artistes, le gérant Rémy a énormément de mal à trouver l'identité de son restaurant. Cet ancien fusilier commando de l'armée de l'air gère cet établissement avec des méthodes bien à lui : il impose des quantités démesurées dans l'assiette du client et s'entête à conserver une carte à rallonge qui pénalise son chef, Pascal. Rémy n'écoute personne, ni son personnel, ni sa mère Lilly qui a pourtant investi toutes ses économies pour permettre à son fils de réaliser son rêve et ouvrir cet établissement. Philippe Etchebest va devoir batailler contre les idées reçues de Rémy pour ramener du bon sens au restaurant. Et surtout user de toute son autorité pour convaincre le gérant de changer ses habitudes et de renouer les liens avec sa mère.