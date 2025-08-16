Cauchemar en cuisine Marseille (1/2)

C'est à Marseille que Siham a fait appel au chef Philippe Etchebest pour qu'il lui vienne en aide. Il y a 6 mois, Siham s'est battue et a investi toutes ses économies pour réaliser son rêve : monter un restaurant avec, en cuisine, sa sœur Sanna et sa cousine Leila. Mais elle qui pensait vivre une belle aventure familiale, son rêve vire aujourd'hui au cauchemar. Les clients ont déserté l'établissement et le chiffre d'affaires s'écroule… Il faut dire que dans ce restaurant, rien ne fonctionne : la carte propose de la cuisine provençale, en passant par les burgers et les spécialités marocaines. Les plats servis sont insipides, mais surtout, l'ambiance est électrique ! Entre reproches, coups de gueule, cris et pleurs, la relation entre les deux sœurs est compliquée et les tensions omniprésentes. Un nouveau défi pour le chef car si le restaurant ne se redresse pas très rapidement, Siham risque de tout perdre : son rêve et sa famille.