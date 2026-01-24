Cauchemar en cuisine Marseille (1/2)

C'est à Marseille que Philippe Etchebest a été appelé pour venir en aide à Sandrine, gérante d'un restaurant de quartier qu'elle tient avec sa sœur Aline et sa belle-fille Sabrina. Dès son arrivée, le chef s'est rapidement demandé où il avait mis les pieds… L'établissement ressemblant plus à un institut de beauté qu'à un restaurant ! Et une fois à table, rien ne s'est arrangé : les plats proposés se sont avérés fades et sans intérêt mais surtout, l'ambiance entre les deux sœurs est tellement électrique que le repas s'est rapidement transformé en vaudeville ! Une situation qui aurait pu amuser le chef si l'avenir du restaurant n'était pas en jeu. Car, entre Sandrine, la patronne qui a complètement baissé les bras, et sa sœur Aline, dont le caractère et l'attitude très familière ne vont pas manquer d'énerver le chef, Philippe Etchebest va devoir redoubler d'effort pour tenter de sauver ce restaurant à deux doigts de l'explosion !