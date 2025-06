Cauchemar en cuisine Marseille (2/2)

Diffusé le 14/06/2025

C'est à Marseille que Marie a fait appel au chef Philippe Etchebest. Cela fait seulement 5 mois que sa petite amie Mélody a ouvert son restaurant et 5 mois que l'établissement sombre... La situation financière est tellement critique que c'est une question de semaines avant de mettre la clef sous la porte.La patronne, Mélody, n'a pas les moyens de payer des salariés ; c'est donc son amie Marie, n'ayant aucune formation dans la restauration, qui gère le service mais aussi les comptes. Une situation qui ne convient ni à l'une ni à l'autre et qui finit par créer de grosses tensions dans leur couple qui se fragilise de jour en jour.Mélody et Marie sont au bord de la rupture. Si le restaurant ne se redresse pas, elles vont tout perdre.Entre service approximatif et erreurs en cuisine, Philippe Etchebest va se retrouver dans une situation proche de l'implosion et, pour couronner le tout, il va se heurter à une cheffe de cuisine au tempérament bien trempé qui va lui donner bien du fil à retordre…