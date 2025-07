Cauchemar en cuisine Martignas-sur-Jalle (2/2)

Philippe Etchebest se rend à Martignas-sur-Jalle, en Gironde. Christophe, 54 ans, gère son établissement depuis 1988 avec des méthodes bien à lui : il ne fait confiance à personne, a besoin de tout contrôler et, pendant les services, crie sur ses employés ! Résultat : plus personne ne veut travailler avec lui et il est obligé d'être à la fois comptable, chef de cuisine et plongeur. Heureusement, Audrey reste à ses côtés et assure le service en salle, mais elle a de plus en plus de mal à supporter les humeurs de son patron. L'arrivée de Philippe va bousculer les habitudes de Christophe qui va complétement changer d'attitude devant le chef. Mais Philippe Etchebest n'est pas dupe et va user d'ingéniosité pour faire tomber le masque du patron et ramener du bon sens au restaurant.